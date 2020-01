Thiago leva 74 facadas e conta quem é o autor do crime antes de morrer

Thiago contou ainda que era ameaçado por um traficante identificado como “Cowboy” | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Thiago Lima Guimarães, de 25 anos, foi morto com aproximadamente 74 facadas. O crime ocorreu por volta de 4h30 da manhã deste domingo (22), na rua Limoeiro, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O principal suspeito do crime foi dito pela própria vítima aos policiais minutos antes de morrer.

Durante a madrugada, o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) recebeu uma denúncia que havia uma pessoa esfaqueada na rua Maravilha e repassou o caso para a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Chegando ao local informado, os policiais não encontraram a vítima, até que, durante as buscas nas proximidades, uma senhora parou a viatura e informou que Thiago teria entrado em sua residência e pulado o muro que dá acesso à casa da avó da vítima.

Quando os policiais encontraram a vítima, o homem ainda estava vivo, apesar dos ferimentos, mas, minutos depois, veio a óbito. Conforme a polícia, o pai de Thiago relatou aos policiais que seu filho já havia sido preso por tráfico de drogas em 2015.

Segundo o pai, Ubaldo dos Santos, Thiago era usurário de drogas e, desde a sua saída do Sistema Prisional, aconselhou o filho a sair do tráfico de drogas. Desde então teria supostamente parado de comercializar materiais entorpecentes. Contudo, a vítima teria confessado ao pai que uns “caras” estavam procurando para matá-lo e, por isso, precisava se esconder.

Thiago relatou ainda que, constantemente, era ameaçado por um traficante conhecido como “Cowboy”, mas não o conhecia. Na época, em que ele comercializava as drogas, trabalhava para outro traficante, identificado como “KF”, morador do bairro Educandos, localizado na Zona Sul, mas, segundo a informações dele, o traficante comanda o tráfico de drogas no bairro Monte Sião, Zona Leste da Capital.

Durante a prisão, Thiago foi apreendido com as drogas do traficante “KF” e, após ser solto, vinha sendo ameaçado de morte. Segundo relatos do pai, o criminoso queria que a vítima voltasse a traficar, possivelmente para pagar as drogas apreendidas, mas Thiago não queria mais vender.

Ainda conforme relatos do pai, há algumas semanas, outro traficante conhecido como “Genilsson” chegou a quebrar o braço do cunhado, o Pedrinho, com o objetivo que ele informasse onde Thiago estava.

Uma moradora nas proximidade, informou à polícia que não viu a ação do suspeito, apenas ouviu barulhos de coisas quebrando. Outra moradora informou, ainda, que ouviu a vítima gritar várias vezes: “Me solta, me solta”. Ela conta que ajudou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a localizar o corpo.

Devido ao fato, uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi deslocada até o local do crime e iniciou as primeiras investigações. Nas proximidades, foi identificado que há câmeras de monitoramento em residências próximas que poderão ajudar nas investigações para esclarecer o crime e identificar os suspeitos.

Os agentes do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) identificaram que o homem foi atingido por, aproximadamente, 74 golpes causados por arma branca, sendo 39 perfurações na região da cabeça e pescoço, 32 na costa, 2 no tórax e um no braço esquerdo. O Instituto Médio Legal (IML) foi notificado e uma equipe foi deslocada até o local para fazer a remoção do corpo.