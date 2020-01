Criança de três anos é estuprada pelo próprio tio no bairro Zumbi

O suspeito foi preso na DEPCA | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um homem com a identidade não revelada, de 20 anos, foi preso na madrugada deste domingo (22) suspeito de estuprar a própria sobrinha de três anos. O fato aconteceu por volta das 2h, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste da capital.

Vizinhos do jovem ouviram barulhos na casa dele e acionaram os policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para conferir o que estaria acontecendo na residência. Ao chegarem no local o suspeito estava trancado em um cômodo da casa para não ser preso, mas ao receber voz de prisão ele não resistiu em ir com os militares.

A mãe confirmou aos oficias que o homem abusou da filha. O tio foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA) onde ficará na unidade policial até a decisão da justiça sobre a sentença.

Já a mãe da criança será ouvida pela delegada Joyce Coelho, titular da DEPCA.