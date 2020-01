Jovem é baleado na perna e morre após 21 dias internado no João Lúcio

O caso está sendo investigado pela DEHS | Foto: Kennedson Paz

Manaus – Após 21 dias internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, Felipe Nogueira dos Santos, de 20 anos, morreu na noite de domingo (22), por volta de 21h30. Ele foi baleado no dia 1º deste mês na rua Andirá (antiga São Paulo), no São José, também na Zona Leste.

Conforme policiais civis, que acompanham o caso, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

"Os familiares da vítima compareceram à delegacia e estavam bastante nervosos e com medo. Ao serem conferidos os antecedentes criminais, foi constatado que Felipe tinha uma extensa ficha criminal por tráfico de entorpecentes", relatou um investigador da especializada.

Conforme a polícia, Felipe foi atingido com tiros na perna. Devido aos ferimentos, o membro teve que ser amputado. No entanto, Felipe não resistiu e morreu na noite de domingo.

Devido ao fato, agentes do Instituto Médico Legal IML foram deslocados até a unidade hospitalar para fazer a remoção do corpo, que foi encaminhado à sede do instituto para a realização dos exames de necropsia.

O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), para apontar o suspeito e as motivações do crime.