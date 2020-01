Motoboy ferido em confronto no Petrópolis morre em hospital

Manaus - O terceiro homem, que foi ficou ferido após ser baleado no peito durante um confronto no bairro Petrópolis, na Zona Sul, no domingo (22), morreu no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, horas depois de dar entrada na unidade de saúde.

O motoboy Ítalo Afonso Nunes do Santos, de 25 anos, estava próximo a uma casa e foi abordado por dois homens, ainda não identificados, e atingido com tiro no peito. A ação aconteceu após uma confraternização de uma facção criminosa.

Versões

De acordo com moradores, os três homens estariam armados e entraram na rua para assassinar rivais, mas foram surpreendidos por uma dupla em uma moto que atiraram contra eles e depois fugiram.

Outra versão é que o trio foi interceptado pelos policiais militares da Força Tática e houve troca de tiros que resultou na morte do trio.

O crime está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).