Idoso é encontrado morto com marcas de agressões pelo corpo, em Manaus

Manaus – O corpo do idoso Antônio Correa Cabral, de 68 anos, foi encontrado por familiares, na manhã desta segunda-feira (23), na casa onde ele morava, na rua Comendador Clementino, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Os familiares sentiram um forte odor e acionaram os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para abrir o imóvel, quando se depararam com o corpo do idoso já em estado de decomposição, apresentando sinais de luta corporal.

Conforme os familiares, Antônio era proprietário de uma vila de quitinetes e teria alguns desentendimentos com inquilinos por conta de dívidas. No local do crime, os familiares sentiram falta de alguns dos pertences pessoais da vítima.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).