'Cutia' foge nadando, mas PM prende 'Seco' e 'Morcego' no Amazonas

Quarteto preso pela 10ª CIPM | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Maués, prenderam na tarde desta segunda-feira (23), Leilson Garcia Pereira, de 20 anos, conhecido como "Seco", Adriel Rodrigues Lima, 21, vulgo "Morcego", e Arlan Lacerda, 20. Um quarto integrante do grupo, conhecido "Cutia", fugiu da equipe policial após pular no rio.

A ocorrência

Os policiais receberam denúncia de que o quarteto estaria traficando drogas em um barco na orla da rua Ramalho Júnior, em Maués. A equipe da 10ª CIPM foi até o local e avistou os quatro homens dentro de uma embarcação.

'Seco' e 'Morcego' foram presos no local. Com a chegada da polícia, Adriel e 'Cutia' pularam no rio, mas os policiais os perseguiram nadando. Apenas Adriel foi capturado enquanto tentava se esconder entre outros barcos e flutuantes da região.

Durante as buscas no barco foram encontradas nove porções de maconha, uma porção de oxi e cerca de R$124 em especie. Os suspeitos foram apresentados no 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficarão a disposição da Justiça.