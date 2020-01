Garota de programa e comparsas roubam e agridem cliente no Centro

Jéssica foi conduzida ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia | Foto: Suyane Lima

Manaus - Jéssica Medeiros Colares, de 28 anos, foi presa na tarde desta segunda-feira (23), às 15h30, na rua Visconde de Mauá, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, após armar uma emboscada para um jovem de 21 anos, cliente dela. Ela pretendia roubar R$ 500 da vítima. Durante o crime, a vítima foi agredida por três homens comparsas da garota de programa.



Segundo os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o jovem contratou os serviços de Jéssica e os dois foram até um prédio abandonado utilizado por garotas de programas, que atuam na rua Visconde de Mauá, como motel. Os prédios são irregulares e não têm nenhuma licença para funcionamento.

"No momento em que o jovem foi até o banheiro, os três comparsas de Jéssica entraram e anunciaram o roubo. A vítima contou que Jéssica estava segurando uma meia dele que estava com R$ 500. Quando foi tentar tomar o dinheiro, ele foi agredido pelos criminosos - que, logo em seguida, fugiram com a mulher. Esse tipo de ocorrência é constante naquela rua", contou um policial militar.

Local das agressões | Foto: Divulgação

Jéssica foi presa logo após o crime, quando estava consumindo bebidas alcoólicas em um bar nas proximidades do local do fato. Os comparsas não foram localizados e nem identificados pela polícia.

Procedimentos

Jéssica foi conduzida ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuada em flagrante por roubo. A mulher já tinha passagem pela polícia por ter cometido o mesmo crime. Ao término dos procedimentos cabíveis, ela será levada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.