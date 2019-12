Jovem é preso escondendo cosméticos dentro da camisa em supermercado

O jovem foi conduzido ao prédio do 14° DIP | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Talison Barbolino, de 19 anos, foi preso no início da noite desta segunda-feira (23), após ser flagrado pelo gerente de um supermercado, situado na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, furtando cosméticos.

Segundo policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, a guarnição foi acionada por volta de 18h, pelo gerente do supermercado. Ele informou que Talison estava furtando o estabelecimento comercial. A equipe foi até o local e prendeu o jovem com os produtos do delito.

A polícia informou que Talison já era conhecido no estabelecimento por praticar furtos e que essa é a terceira vez que ele é visto no local. O jovem foi conduzido ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.