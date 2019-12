Mototaxista sofre novo atentado e morre a tiros em Manaus

A vítima foi atingida com sete tiros | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O mototaxista Gilliard Barros de Oliveira, de 34 anos, foi executado com sete tiros na noite desta segunda-feira (23), na rua Venezuela, Invasão Nova Conquista, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, a vítima estava em uma motocicleta modelo Honda CG, de cor preta, quando os dois homens chegaram em outra motocicleta no local. Eles efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que ainda tentou correr, mas caiu no estacionamento de um supermercado. A vítima estava vestindo colete de mototaxista.

Gilliard já tinha sofrido uma tentativa de homicídio | Foto: Suyanne Lima

Os criminoso, antes de cometerem o crime, mandaram as pessoas que estavam no local, se afastarem. O objetivo era executar Gilliard. Os moradores contaram que o homem já tinha sofrido uma tentativa de homicídio há dois meses. Na ocasião, ele também havia sido baleado, mas havia sobrevivido. Desta vez, foi diferente. O homem morreu na hora.

A equipe da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada, por volta de 19h45, para atender a ocorrência no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), do Departamento de Perícia Técnico-Cientifica realizaram os procedimentos cabíveis e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. O caso será investigado.