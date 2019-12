Dupla é presa com 400 quilos de entorpecentes, avaliados em R$ 1,5 mil

José Romero Paminares, 39 anos e Luís Camaleão Pinto, de 51 anos, foram apresentados na Delegacia-Geral, na manhã desta terça-feira (24) e posteriormente, seguiram para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis | Foto: Divulgação





Manaus- Na manhã desta terça-feira (24), os suspeitos de portarem 400 quilos de materiais entorpecentes, avaliados em R$ 1,5 milhão; José Romero Paminares, 39 anos e Luís Camaleão Pinto, de 51 anos; presos no Porto da Manaus Moderna, na tarde de segunda-feira (23), foram apresentados,na Delegacia-Geral, localizada no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus e, posteriormente, seguiram para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado no bairro São Francisco, zona Sul da Capital.

Conforme do Delegado Bruno Fraga, da responsável pela operação o apoio da população é essencial para o sucesso das operações. "Com o apoio da população de forma anônima, através do 181, os investigadores receberam as informações de que haviam dois homens com as mesmas características dos suspeitos estavam na região do Centro de Manaus e vieram para comercializar os 400 quilos de drogas. Achávamos que era apenas 300 quilos, mas durante a apreensão acabamos verificando que a quantidade era maior", informou a autoridade policial.

De acordo com a PC, José e Luiz foram abordados e durante o interrogatório acabaram confirmando que haviam trazido essa droga. Os sacos contendo as drogas estava localizado em uma reunião de mata no lado oposto da margem do Rio Negro, nas proximidades do município de Iranduba. Segundo informações, uma equipe se deslocou até o local e fez a apreensão das drogas e também de um barco de alumínio com um motor de popa 40H, que era utilizado para fazer esse translado da margem até a cidade de Manaus.

Questionado sobre o destino dessas drogas, Fraga afirma o inquérito vai ter continuidade para apontar os remetentes. "O inquérito vai transcorrer para que a gente possa apontar e individualizar quem é o remetente, quem seriam todos os envolvidos nessa empreitada criminosa. Explicou

Ainda segundo o delegado, essa apreensão teve grande impacto contra o tráfico de drogas. "Essa apreensão representa aproximadamente R$ 1,5 (um milhão e meio de reais) em materiais entorpecentes", confirmou. A apreensão desses materiais, representam prejuízos ao tráfico e beneficiam à capital com menor circulação dessas drogas. O sentimento que fica da equipe policial é de vitória. "O Crime de tráfico de drogas é um câncer social, a gente tem diversos outros crimes decorrentes da prática da comercialização desses materiais. Mais uma vez nós conseguimos dar uma resposta, graças o apoio da população amazonense tiramos esses dois indivíduos de circulação", acrescentou o delegado.

Agora, os suspeitos presos em flagrante e vão responder por tráfico e associação para o tráfico de drogas.