Homem morre após ser alvejado com três tiros

Manaus- Roniery Maciel de Oliveira, 28 anos, morreu na manhã desta terça-feira (28), após ter sido alvejado por três tiros, na avenida Marquês da Silveira, no bairro Raiz, na Zona sul da capital. Os disparos atingiram a região da cabeça, tórax e braço. A vítima ainda chegou a ser socorrida por populares encaminhado até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu.

Segundo informações de testemunhas quatro homens executaram a vítima.“Foram quatro caras que saíram de um carro Renault Logan, e perseguiram esse rapaz, que morreu. Parece que ele ainda tentou correr, mas foi atingido por eles. Depois que eles foram embora, o pessoal o levou para o hospital. Ninguém conseguiu ver o número da placa, foi muito rápido” explicou morador que preferiu não se identificar, por questões de segurança.

Segundo informações preliminares da polícia ainda não há informações sobre as motivações do crime ou a Identificação dos suspeitos. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). No local do crime, há indícios de guerra entre comandos de facões criminosas como Família do Norte "FDN" e Comando Vermelho (CV).

Durante esta manhã, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), foi deslocada até a unidade hospitalar para remover o corpo e encaminhar a sede do instituto para os exames de necrópsia. Conforme informações do IML, para a libertação do corpo em casos de morte violenta, os familiares devem comparecer ao Instituto com a requisição de necropsia expedida pelo delegado do caso, Boletim de Ocorrência (B.O), documento de identificação com foto, documentos de identificação dos familiares, preenchimento da Declaração de Reconhecimento e caso necessário, fotografias da vítima ainda viva.