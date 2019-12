Lavador é executado e moradores dizem que ele é o 1º da lista

Manaus- Natanael da Silva de Souza, de 26 anos, que trabalhava como lavador de carros, foi morto com três tiros na rua 40, no bairro Mutirão, localizado na Zona Leste de Manaus. Segundo informações preliminares da Polícia, dois homens armados chegaram ao local a pé e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Moradores da região informaram que a vítima fazia uso de drogas e dizem que novas mortes vão acontecer no local.

Após os moradores ouvirem os tiros, correram para a rua para ver o que tinha acontecido e encontraram o jovem caído na rua. Eles denunciaram o caso à polícia. Testemunhas informaram que a vítima estava bebendo e lavava uma motocicleta. Natanael teria sido surpreendido pelos suspeitos após terminar o serviço. Ele ainda tentou fugir, mas foi atingido pelos tiros.

Delegado da DEHS Denis Pinho | Foto: Divulgação

Conforme informações do delegado Denis Pinho, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima ainda chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas o homem morreu minutos depois.

“A Polícia Militar chegou e o Samu tentou reanimar a vítima, que acabou vindo a óbito durante essa manhã. Segundo relatos de testemunhas, a vítima era usuária de drogas. A Equipe da Perícia Criminal foi ao local e encontrou no bolso do suspeito uma porção de maconha. Ele foi alvejado por três disparos, sendo um nas costas, um no queixo e outro tiro atingiu a região do abdômen”, explicou a autoridade policial.

A morte teria sido motivada por uma vingança. Nas últimas semanas, Natanael teria se envolvido em uma briga e teria sido jurado de morte.

“Existe essa informação, mas a gente não tem nada confirmado até o momento. Nesta manhã, iniciamos as investigações preliminares e vamos aguardar o laudo pericial dos agentes. Em seguida, daremos andamento as investigações para identificar os suspeitos. A polícia já foi informada sobre o nome de um deles”, informou.

Na cena do crime, os peritos criminais recolheram quatro estojos de pistola calibre 380.

A vítima era usuário de drogas | Foto: Divulgação

“Segundo informações dos familiares, ele já tinha passagem pela polícia, mas a gente não confirmou ainda. Ao chegarmos na delegacia é que vamos fazer a checagem para confirmar as informações", declarou o delegado.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo. Um dos familiares esteve no local com a identidade e a carteira de trabalho do jovem. Em seguida, o corpo foi encaminhado à sedo do instituto, localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital, para os exames de necropsia.

Já na saída da local do crime, um morador relatou que haverá mais mortes no bairro.

“Podem ficar tranquilos, vocês vão vim aqui mais vezes nessa semana. Tem uma lista de bandidos que vão morrer. Galera daqui toda já sabe. Esses caras são tudo bandido”, declarou morador que, por questão de segurança, preferiu não se identificar.