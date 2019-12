Adolescente é baleado por policial após roubar loja em Coari

Coari - Um jovem de 17 anos foi baleado após assaltar uma loja no Centro do município de Coari, distante 363 quilômetros de Manaus, nesta segunda-feira (24). Segundo informações da Polícia Militar, o garoto tentou fugir com uma sacola de dinheiro da loja ‘Caruaru é 10’. Na saída, um policial viu o crime e tentou impedir a ação. Ele baleou o criminoso.

Segundo o tenente coronel da PM, Pedro Moreira, o adolescente estava armado com um revólver calibre 38, numeração raspada. Um policial, que estava fazendo compras na área, viu a ação e deu ordem de parada. Nesse momento, o menor tentou sacar a arma e o policial efetuou dois disparos.

"Um dos tiros pegou na arma do infrator, e os estilhaços atingiram a mão dele", relata o tenente coronel. O outro tiro atingiu as nádegas do adolescente.

Assaltante roubou R$726 reais da loja | Foto: Divulgação

O assaltante foi socorrido e levado ao hospital. Além da arma usada no crime, foi apreendida a quantia de R$726, levados da loja assaltada. O proprietário prestou queixa na delegacia do município. O adolescente foi socorrido por uma equipe médica e após alta deve responder pelo crime.