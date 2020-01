Vídeo: jovem é encontrado morto com sinais de tortura

Manaus - Jogado no meio da rua por criminosos, Antônio Marques Ramos Ferreira, de 23 anos, foi encontrado morto com sinais de espancamento e perfurações no corpo, possivelmente causadas por arma de fogo. O jovem foi encontrado durante a madrugada desta quarta-feira (25), na rua Vivente Martins, nas proximidades da caixa d’água do bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital.



Aterrorizados com o fato criminoso, populares denunciaram o caso à polícia por meio do disk denúncia 181. Uma equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi deslocada até o local do crime.

Conforme informações dos policiais, ao chegarem no local encontraram a vítima jogada na rua com diversas perfurações pelo corpo e graves ferimentos na cabeça, que possivelmente foram causados por pauladas. Investigações primárias apontam que os criminosos chegaram na rua em um veículo e em seguida os comparsas jogaram o corpo de Antônio na rua, já sem vida.

Carro encontrado

Devido ao fato, outras equipes de policias foram informados sobre o caso e foi solicitado apoio para localizar o veículo, com os indivíduos em atividade suspeita. Durante a patrulha pelo bairro da União, Zona Centro-Sul, onde Antônio morava, os militares localizaram um veículo modelo UP, na cor vermelha, trancado, com marcas de sangue e abandonado em uma das vias. Ao inspecionarem o veículo, constataram que o veículo poderia ter sido o mesmo utilizado para fazer a execução do rapaz.

Uma equipe da Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (Dehs), foi deslocada até o local para coletar mais informações sobre o caso. Após o laudo do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a especializada vai analisar o caso e iniciar as investigações para apontar os suspeitos envolvidos no homicídio e determinar as motivações do crime.

Profissionais do Instituto Médio Legal (IML) foram acionados para efetuar a remoção do corpo e após este processo, conduziu a vítima até a sede do instituto, localizado no bairro da Cidade Nova, Zona Norte, onde após os procedimentos cabíveis, deve ser liberado aos familiares.

Confira a reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem. | Autor: Waldir Adriano /TV Em Tempo