Vítimas de tiros e facadas na Zona Leste sobrevivem na noite de Natal

Manaus - Três pessoas vítimas de tiros e facadas deram entrada no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, localizado no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da Capital, durante a passagem de terça (24) a quarta-feira (25). A três seguem vivas até o momento.

A primeira entrada ocorreu por volta de 19h30 da última terça-feira (24), onde uma mulher identificada pelas siglas D. R. S, de 36 anos, foi atendida pelo setor de emergência da unidade hospitalar, após ter sido alvejada por três disparos no pé esquerdo. A paciente passou por cirurgia e foi liberada após o atendimento médico.

Por volta de 23h um jovem identificado como R. N. M, de 23 anos, deu entrada no hospital com gravemente ferido, após ter sido alvejado por quatro tiros. Até a manhã de quarta-feira (25), o paciente continua sob cuidados médicos e segue em observação.

À meia-noite

A última ocorrência registrada pela polícia no hospital, aconteceu por volta de 00h00, com à entrada de outro jovem E. M. S. R, de 25 anos, vítima de tentativa de homicídio. Conforme registro, ele foi socorrido pelos profissionais após ter sido atingido com um golpe de faca.

Durante esta manhã de quarta-feira (25), a equipe da EM TEMPO tentou conversar com os familiares das vítimas, mas todos se recusaram a falar mais sobre os casos, com medo sofrerem represálias.