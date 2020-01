Em Manaus, homem estupra enteada de 12 anos na véspera de Natal

A vítima explicou, ainda, que o padrasto a ameaçava caso ela contasse para alguém sobre os abusos | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso na tarde desta quarta-feira (25), feriado de Natal, suspeito de estuprar a enteada, de 12 anos. O caso aconteceu na comunidade Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Conforme relato da mãe da vítima à polícia, o último abuso sexual teria ocorrido na noite de terça-feira (24), véspera de Natal, na casa da família. Após o ocorrido, a adolescente confessou para a mãe que era violentada pelo homem há um certo tempo.

A vítima explicou, ainda, que o padrasto a ameaçava, caso ela contasse para alguém sobre os abusos.

Revoltada, a mãe da menina pediu ajuda de policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que estava em patrulhamento na região.

A equipe policial foi até a residência e conseguiu fazer a prisão do suspeito.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde foi autuado por Estupro de Vulnerável e deve ficar a disposição da Justiça.

Dados sobre estupro

O 13ª Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em setembro registrou recorde da violência sexual. Foram 66 mil vítimas de estupro no Brasil em 2018, maior índice desde que o estudo começou a ser feito em 2007.

A maioria das vítimas (53,8%) foram meninas de até 13 anos. Conforme a estatística, apurada em microdados das secretarias de Segurança Pública de todos os estados e do Distrito Federal, quatro meninas até essa idade são estupradas por hora no país. Ocorrem em média 180 estupros por dia no Brasil, 4,1% acima do verificado em 2017 pelo anuário.

De acordo com a pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cristina Neme, “o perfil do agressor é de uma pessoa muito próxima da vítima, muitas vezes seu familiar”, como pai, avô e padrasto conforme identificado em outras edições do anuário. O fórum é o órgão responsável pela publicação do anuário.

Para a pesquisadora, a reincidência do perfil indica que “tem algo estrutural nesse fenômeno”. Ela avalia que a mudança de comportamento dependerá de campanhas de educação sexual e que o dano exige mais assistência e atendimento integral a vítimas e famílias.

De cada dez estupros, oito ocorrem contra meninas e mulheres e dois contra meninos e homens. A maioria das mulheres violadas (50,9%) são negras.