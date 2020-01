Homem é preso acusado de agredir mulher e filhos no Careiro da Várzea

Careiro da Várzea - Um homem identificado como Ornelio Marques da Costa, de 34 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (25) acusado de agredir fisicamente a esposa e os filhos menores de idade. O caso ocorreu no município do Careiro da Várzea, distante cerca de 15 quilômetros de Manaus.



De acordo com informações do 3º Pelotão daquele município, a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, encontraram a mulher com lesões no rosto e sangramento nasal. A vítima também queixava-se de dores na costela, resultado das agressões cometidas pelo marido.

A mulher foi levada até o posto de saúde do município para atendimento médico. Nenhuma fratura foi constatada, e ela foi liberada em seguida.



Ornelio Marques da Costa foi preso em flagrante acusado de violência doméstica e lesão corporal. O indiciado foi apresentado na 35° Delegacia de Polícia Civil e está à disposição da justiça.

Violência contra a mulher no AM:

De janeiro a julho de 2019, foram registrados 68.331 crimes tendo mulheres como vítimas, segundo dados Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), vinculada à Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). O número é 20% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 11.443 crimes de violência contra a mulher. Nos primeiros sete meses deste ano, os casos de violência doméstica chegaram a 15.199.

Interior

No interior há Delegacias Especializadas de Polícia e Delegacias Interativas - voltadas ao atendimento de ocorrências relacionadas a mulheres, idosos e crianças – em dez municípios: Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga, Tefé, Lábrea, Eirunepé, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira e Coari.

A rede especializada deve ser ampliada, com a instalação de unidades especializadas em municípios-pólo.