Considerado um dos grandes traficantes de Maués, Cutia é preso pela PM

O criminoso foi levado para a delegacia de Maués | Foto: Divulgação

Manaus - Apontado pela polícia como um dos grandes traficantes Maués (a 259 quilômetros de Manaus), Josivaldo Martins Ferreira, de 22 anos, conhecido como “Cutia”, foi preso durante uma operação da Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (26), por volta das 6h.

Ele foi preso na própria casa, localizada na rua C, no bairro Senador José Esteves, Zona Sul de Maués. Conforme informações da polícia, “Cutia” é acusado de inúmeros crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. Em outra ocasião já havia fugido de uma ação da polícia realizada na orla do município.

“Ele estava com mandado de prisão em aberto na Comarca do município e uma equipe da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar de Maués (CIPM) foi deslocada até à residência dele e efetuou a prisão”, informou a Polícia Militar.

Josivaldo Martins foi conduzido até a 48ª Delegacia Interativa da Polícia Civil (DIPC), para os procedimentos cabíveis. Ele deve ficar preso na carceragem da unidade policial à disposição da justiça.