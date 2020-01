Vídeo: casal faz arrastão em motel e deixa funcionária amarrada

O fato ocorreu por volta de 20h dessa quarta-feira (25). | Foto: Kennedson Paz

Manaus - Se passando por clientes, um casal entrou em um motel, localizado no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus, e assaltou clientes e funcionários do estabelecimento. O fato ocorreu por volta de 20h dessa quarta-feira (25).

Segundo o registro da Polícia Militar, o casal chegou ao local a pé, entrou no estabelecimento e anunciou o assalto e rendeu a atendente. Os criminosos amarraram, amordaçaram e prenderam a vítima em um dos quartos do motel. Em seguida, entraram nos outros quartos e roubaram os pertences dos clientes que estavam no estabelecimento.

O casal fugiu em uma motocicleta de modelo Yamaha/YBR 150, na cor preta, de um dos clientes. Após o ocorrido, o dono da motocicleta roubada denunciou o fato à polícia por meio do Disk Denúncia.

Policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e encontraram a atendente trancada. Após buscas pelas proximidades, a PM encontrou a motocicleta e entregou ao proprietário.

Durante a manhã desta quinta-feira (26), por volta de 10h30, a vítima e uma colega de trabalho registraram o Boletim de Ocorrência (B.O) no 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida dos Açaizeiros, no Gilberto Mestrinho, Zona Leste.

A insegurança na região é diária, conforme outra profissional do estabelecimento, que preferiu não se identificar.

O casal fugiu em uma motocicleta de modelo Yamaha/YBR 150, na cor preta, de um dos clientes | Foto: Kennedson Paz

"A gente fica à mercê dos bandidos, a violência está demais na cidade, não adianta a gente ter algo, que os bandidos vão lá e roubam. Trabalhamos sempre com medo. No motel entra todo tipo de gente, corremos perigo todos os dias", desabafou a colega de trabalho, que acompanhava a vítima.

Na delegacia, a vítima, que preferiu também não se identificar, ainda estava em choque. Ela chegou a passar mal e vomitar no banheiro. Com medo, não quis dar mais esclarecimentos.

A mulher foi orientada ir ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames de corpo de delito, procedimentos legais para dar andamento nas investigações.

Até o fechamento desta matéria, nenhum dos suspeitos havia sido preso. O caso deve continuar sendo investigado pela Polícia Civil.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista à reportagem. | Autor: TV Em Tempo