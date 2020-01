Adolescente mata rival com tiro no abdômen para tomar 'bocada', no AM

O jovem era conhecido por atuar no tráfico de drogas em Urucurituba | Foto: Divulgação

Urucurituba – Na madrugada desta quinta-feira (26), Jailton Marinho Calheiros, de 19 anos, foi baleado nas proximidades do Cacauodromo, situado na rua Amazonas, bairro São Lázaro, em Urucurituba (município distante 208 quilômetros em linha reta de Manaus). O crime aconteceu por volta das 2h, quando o jovem foi atingido com um tiro de arma caseira no abdômen.

Segundo informações do 1° Grupamento de Polícia Militar (GPM), de Urucurituba, a guarnição foi acionada via disque-denúncia por populares informando que Jailton estava caído em via pública e que havia sido baleado por um adolescente.

A polícia foi até o local e acionou uma equipe médica, que socorreu o jovem e o conduziu até uma unidade hospitalar do município.

Posteriormente, Jailton foi transferido para o hospital de Itacoatiara (município distante 176 quilômetros em linha reta da capital), onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

O sargento Elizeu, do 1° GPM de Urucurituba, explicou que Jailton possuía várias passagens pela polícia, inclusive quando era menor de idade. Conforme a polícia, o jovem tinha passagem pelos crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio, furto e roubo. “Ele já era conhecido por atuar na criminalidade no município”, disse.

Nas redes sociais, a equipe da 41ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) divulgou que está à procura de um adolescente de 17 anos, que é suspeito de cometer o crime.

Conforme os policiais civis, informações preliminares apontam que a motivação do crime foi disputa pelo território de venda de drogas, pois tanto a vítima quanto o autor são envolvidos com o crime.

Delações sobre o caso podem ser repassadas aos policiais civis pelos telefones: (92) 99256-0101 ou (92) 99345-5048.

O caso está sendo investigado pela 41ª DIP.