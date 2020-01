11 dias sem respostas e assassino de Heloísa segue foragido, em Manaus

Manaus - 11 dias após encontrarem o corpo da estudante de técnico em enfermagem Heloísa Medeiros da Silva , de 17 anos, com sinais de estrangulamento, em um casarão na rua Miranda Leão, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, os familiares da adolescente clamam por justiça e por respostas da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) sobre o paradeiro do principal suspeito do crime, apontado pela família e procurado pela polícia local como Michael Saboia de Souza , de 19 anos.



Heloísa foi encontrada morta no dia 15 de dezembro deste ano com sinais de estrangulamento e tortura | Foto: Divulgação

Vanusa Medeiros, de 38 anos, a mãe de Heloísa, disse ao Portal Em Tempo que a PC-AM informou à família que está realizando buscas diariamente nas ruas. A mãe questiona a demora da polícia em localizar o principal suspeito do crime e a falta de informações sobre os trâmites do caso.

“Eu não tenho respostas. Já vi a polícia prender suspeitos de outros casos que aconteceram depois desse crime, e hoje faz 11 dias que encontrei o corpo da minha filha e esse homem ainda não foi preso”, desabafou Medeiros.

Para ela, a polícia disse que intimou a avó de Michael, dona da casa onde aconteceu o crime. “Não sei o que ela falou em depoimento. Se a polícia realizou procedimentos eu não estou sabendo de nada. Vou lutar e buscar por informações até as minhas últimas forças. Quero que o Michael seja punido e pague pelo crime. Busco a ajuda da imprensa e da população para divulgar a imagem dele, para que ele seja preso”, apelou.

Fábio Medeiros, tio da adolescente encontrada morta, contou que a família está sem atualizações sobre as investigações e que é muito difícil para a família saber que o assassino da sobrinha está solto nas ruas. “Não temos informação de nada. Só sabemos que tem muitas pessoas à procura dele, mas não sabemos onde encontrar esse desgraçado. Queremos Justiça”, enfatizou.

Relembre o caso

Heloísa desapareceu no dia 12 de dezembro, quando deixou uma casa noturna no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus, acompanhada de Michael Saboia. A família informou à imprensa que não conhecia o homem e que acreditava que ele era amigo ou namorado da adolescente.

O corpo da vítima foi encontrado na madrugada do dia 15 de dezembro em um casarão na rua Miranda Leão, no bairro Centro, seminu e com sinais de estrangulamento e indícios de tortura: a adolescente teve as unhas arrancadas e os cabelos cortados.

Michael Saboia é o principal suspeito do crime | Foto: Divulgação

Um dia após o encontro do cadáver, a PC-AM divulgou a imagem de Michael como principal suspeito do crime.



Na ocasião, o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), explicou que o tio de Michael contou à polícia que o suspeito ligou pedindo que fosse até a casa da avó dele pois estaria precisando conversar sobre um assunto urgente. No entanto, ao chegar no casarão, o homem se deparou com o corpo de Heloísa coberto por um lençol azul e acionou a polícia.

Nota

Questionada pela reportagem sobre o andamento das investigações em torno do caso, a assessoria de imprensa da PC-AM informou que, de acordo com o delegado Paulo Martins, Michael continua foragido.

A polícia destacou que diligências estão sendo realizadas e, no momento, mais informações não poderão ser repassadas para não comprometer o andamento das investigações.

Martins informou, ainda, que o advogado de Michael afirmou à polícia que, após ele declarar que iria se apresentar na especializada, o jovem não entrou mais em contato e é considerado foragido.