Dupla mordia e passava as mãos em mulheres durante arrastões em Manaus

A dupla era ousada ao cometer os assaltos | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Leonardo Valdeci Pinto Nascimento, 33, o “Léo Gordo”, e Thomé Júnior Gomes de Souza, 25, foram presos, na tarde desta quinta-feira (26), por volta das 14h, na rua Barreirinha, Comunidade da União, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Eles são suspeitos de cometer diversos arrastões na capital. Durante a prisão, Leonardo foi baleado de raspão na cabeça.

Segundo informações do subtenente Tomé de Souza da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na tarde de terça-feira (24), por volta das 15h, a dupla roubou um veículo modelo Up, da montadora Volkswagen e placas PHS-9815, pertencente a uma jovem de 18 anos. A vítima foi abordada pela dupla na avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

O policial militar informou que a vítima foi empurrada pela dupla e mordida na mão por “Léo Gordo”, antes de ter o carro levado. Após o crime, a dupla passou a realizar diversos arrastões na capital. Em um dos casos, Thomé foi flagrado por uma câmera de segurança. Ele aborda uma mulher e ainda passa a mão no corpo dela a procura de outros objetos de valor.

Veja o momento do crime:

Crime foi registrado | Autor: Divulgação





Conforme a polícia, há informações que a dupla realizou assaltos a pedestres e a um posto de combustíveis na Zona Centro-Sul.

Prisão

O carro roubado foi recuperado com a dupla | Foto: Suyanne Lima





Leonardo e Tomé foram presos após perseguição policial no bairro Parque Dez de Novembro. Além de recuperar o veículo roubado, a polícia apreendeu celulares e bolsas pertencentes às vítimas. Leonardo foi baleado de raspão na cabeça durante troca de tiros com policiais. A perseguição, segundo a polícia, iniciou na Rua do Comércio e terminou na rua Barreirinha.

Procedimentos

Leonardo e Thomé foram presos e conduzidos ao prédio do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Os suspeitos estavam portando objetos roubados | Foto: Suyanne Lima