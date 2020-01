Polícia prende homem que recebia produtos desviados de empresa do PIM

Paulo Santarém Maia, conhecido como “Paulinho”, de 43 anos | Foto: Divulgação

Manaus – Um mandado de prisão preventiva por furto qualificado e receptação em nome do empresário Paulo Santarém Maia, conhecido como “Paulinho”, de 43 anos, foi cumprido na manhã desta quinta-feira (26). A prisão aconteceu por volta da 11h na empresa de Paulinho, situada na rua Bom Jesus, bairro Armando Mendes, Zona Leste da capital. O homem desviava R$100 mil em matéria-prima de uma empresa multinacional, situada no Polo Industrial de Manaus.

A operação foi realizada pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), sob o comando do delegado Aldeney Goes, titular da especializada. O delegado contou que durante a prisão foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na mesma empresa.

“Iniciamos as diligências e constatamos a identidade de todos os envolvidos no ato criminoso, e na última sexta-feira (20), conseguimos localizar e prender Fabiano Nascimento de Moraes, de 36 anos, que atuava como chefe do almoxarifado da empresa. Com ele foi presa também a Janaina Alves Rodrigues, de 26 anos, que trabalhava como assistente administrativo e era responsável por realizar o desvio e repassar o material furtado para outras empresas”, explicou

Ainda conforme o delegado, as equipes identificaram a participação de “Paulinho” no esquema criminoso. O homem é dono de uma empresa no ramo de sucatas, localizada no bairro Armando Mendes, para onde foi levado o material roubado da multinacional.

“Durante os trabalhos policiais, conseguimos identificar a mercadoria subtraída da empresa vítima, na empresa de Paulo”, concluiu.

Paulo foi indiciado por furto qualificado, receptação e associação criminosa. Depois ele será levado para audiência de custódia onde será decidida a sentença que ele cumprirá.



