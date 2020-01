Pela 2ª vez, bandidos atiram dentro de ônibus em Manaus

Estilhaço de vidro devido ao tiro | Foto: Divulgação

Manaus - As marcas de tiros em um ônibus da linha 450, da empresa Viação São Pedro, representam a violência que milhares de usuários do transporte coletivo sofrem todos os dias em Manaus. Na noite desta quinta-feira (26), pela segunda vez, em uma semana, o ônibus foi alvo de assaltantes. Os suspeitos agiram da mesma forma, roubaram a renda do coletivo e depois fizeram um disparo dentro do coletivo para conseguir fugir.

Conforme testemunhas, quatro bandidos, dois armados com facas e dois com armas caseiras, anunciaram o assalto na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro Oeste da capital. Para não levantar suspeitas, o grupo se dividiu em duplas. Dois entraram no ônibus na Ponta Negra e os outros dois subiram no coletivo a poucos metros do ponto onde realizaram o roubo.

“Quando a última dupla entrou já foi anunciado o assalto e os comparsas levantaram e começaram a tomar os pertences dos passageiros. Tomaram também renda do ônibus e meu celular”. Na fuga, eles atiraram em uma das janelas do ônibus”, relatou o cobrador, identificado apenas como Roberth.

Marca do tiro no ônibus | Foto: Divulgação

Estilhaços de vidro ficaram espalhados nas cadeiras do coletivo. Ninguém ficou ferido.

Com sentimento de medo e revolta, Roberth relembrou que na última terça-feira (17), o mesmo ônibus foi assaltado e os bandidos atiraram na direção do cobrador. “Nesse dia eu estava de folga, mas a marca permanece no veículo e, por pouco, meu companheiro de trabalho não foi baleado”, lamentou.

Para o motorista da linha 450, que não teve a identidade divulgada, a ação dos bandidos foi uma das mais violentas que ele já sofreu. “Todos os dias eu saio de casa sem a certeza se vou voltar. Já sofri uns 15 assaltos, mas esse foi um dos mais violentos.

Os bandidos fugiram e até a publicação desta matéria não foram identificados. A suspeita das vítimas e dos trabalhadores do coletivo é que seja o mesmo grupo criminoso que atua naquela região.

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).