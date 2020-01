Preso líder de bando que roubou R$ 150 mil de ônibus de turismo no AM

Leonildo Cardoso durante apresentação | Foto: Kennedson Paz

Manaus – Apontado pela polícia como líder de um grupo criminoso especializado em assalto a ônibus coletivo e de turismo, Leonildo Cardoso da Costa, de 38 anos, foi preso durante uma operação da Policia Civil na quinta-feira (26), na própria casa, localizada no bairro Parque São Pedro, Zona Oeste. Outros três integrantes da quadrilha foram identificados, mas seguem foragidos.

Segundo a polícia, os quatro criminosos se passavam por passageiros dos ônibus e anunciavam o assalto. As investigações iniciaram após o grupo ter assaltado, no dia 9 de novembro deste ano, um ônibus de turismo com destino a Lethen, na Guiana Inglesa. Após o fato, as vítimas registraram o Boletim de Ocorrência (BO) e informaram as características dos suspeitos.

Em seguida, foi feito o levantamento das informações e no decorrer das investigações foi identificado os nomes dos suspeitos. Com isso, foram solicitados à justiça os pedidos de prisão preventiva.

“No caso do ônibus de turismo, eles compraram os bilhetes normalmente e no início da viagem para a cidade de Lethen anunciaram o assalto. Esse ônibus tem uma peculiaridade, ele transportava pequenos comerciantes informais, que iam para a cidade com o intuito de fazer compras para serem posteriormente revendidas em Manaus. Eles sabendo dessa informação, planejaram o crime. Um já foi preso e estamos à procura dos outros envolvidos. O prejuízo estimado do roubo foi avaliado em R$150 mil”, ressaltou a autoridade.

Durante coletiva de imprensa, realizada nesta sexta-feira (27), o delegado Ricardo Cunha, titular do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), afirmou que o papel da população foi fundamental para chegar até o suspeito. “As vítimas e a população são parceiras da Polícia Civil e nos ajudam muito em nossas investigações”, explicou o delegado.

Violentos

Os criminosos, conforme o relato das vítimas, agiam com bastante violência. Durante a ação, o grupo agredia algumas pessoas com coronhadas.

Os criminosos que estão foragidos foram identificados como: Erivan Souza Lima, de 24 anos, Filemon da Silva dos Santos, de 21 anos, vulgo “Filé” e Renato Souza Cordeiro de 26 anos.

“Solicitamos ajuda da população para ajudar a polícia a capturar os demais participantes do crime”, frisou Ricardo Cunha.

Leonildo foi indiciado por roubo majorado e ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia será levado a audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, situado no bairro São Francisco, Zona Sul.