PM tem carro e arma roubados em assalto com tiros no Petrópolis

Manaus – Um cabo da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foi vítima de assalto por volta das 13h desta sexta-feira (27), na rua Danilo Corrêa, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. O policial foi surpreendido por dois homens armados, que estavam em um veículo Fiat Mobi, de cor branca e placas ainda não identificadas, quando anunciaram o assalto. Na ação, foi levado o carro da vítima, modelo Chevrolet Onix, de cor prata e placas PHF-7E88, e uma pistola.

De acordo com policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o policial estava no carro, com o filho recém-nascido, quando foi surpreendido pelos criminosos. A polícia disse que eles foram direto na carteira da vítima e, ao identificaram que era um policial, tomaram a pistola pessoal que estava na cintura do cabo PM.

Durante a ação, o PM conseguiu correr e os criminosos chegaram a atirar contra ele, mas por sorte não foi atingido. Os suspeitos fugiram no carro do policial, que foi abandonado nas proximidades de um posto de combustíveis, na rua Bernardo Michiles, também no bairro Petrópolis.

Os policiais militares da 3ª Cicom realizaram buscas na região pelos suspeitos, mas não conseguiram localizar nenhum até a publicação desta matéria. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.