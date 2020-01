Homem esfaqueado é socorrido após pedestres ouvirem gemido

O homem foi encontrado jogado e agonizando na avenida Lourenço da Silva | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um homem deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, na tarde desta sexta-feira (27), com uma facada no baço direito.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado jogado e agonizando na avenida Lourenço da Silva Braga, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. A equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência e acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um policial informou que o socorro só foi possível após pessoas que passavam na rua escutarem os gemidos da vítima, que não conseguia falar ou gritar para pedir socorro.

Não há informações sobre as circunstâncias do crime e nem sobre o estado de saúde da vítima. A polícia disse que o homem foi identificado como Rui Cunha Araújo, de 49 anos.