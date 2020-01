Detento com tornozeleira é preso com arma de uso exclusivo da polícia

O armamento estava com a numeração suprimida e 11 munições | Foto: Suyanne Lima





Manaus - O detento João dos Santos Braga, de 18 anos, que estava sendo monitorando por uma tornozeleira eletrônica do sistema prisional do Amazonas, foi preso na sexta-feira (27) portando uma pistola ponto 40, de uso exclusivo da polícia. O armamento estava com a numeração suprimida e 11 munições. A prisão aconteceu em um beco situado na rua Muiratinga, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Segundo o sargento Reginaldo Veras da Rocam, a prisão aconteceu após denúncias anônimas que delatavam a presença de integrantes de uma organização criminosa no local fazendo a “segurança” das bocas de fumo.

As equipes foram até o ponto indicado e iniciaram a ação policia, que durou cerca de 1h. Os policiais informaram que os demais criminosos conseguiram fugir, mas João acabou sendo preso com a arma. Ele já responde pelo crime de tráfico de drogas e tem duas passagens pela polícia. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia