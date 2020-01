PM apreende 26 kg de drogas e quelônios no porto de Tefé

Material apreendido foi encaminhado ao DIP do município | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Tefé apreenderam, na tarde desta sexta-feira (27), aproximadamente 26 quilos de drogas e três quelônios. Os entorpecentes e os animais estavam em uma embarcação no porto do município, localizado a 523 quilômetros da capital. As apreensões são resultados da operação "Embarque Seguro" realizada pela equipe do 3ª BPM na área portuária da cidade.

Os policiais militares encontraram as drogas e os quelônios no interior da embarcação, nas proximidades da sala de máquinas. A droga estava escondida dentro de uma caixa de de isopor, divididas em uma mochila e um saco preto.

Entorpecentes apreendidos na embarcação | Foto: Divulgação

No total, foram localizados 18 tabletes de maconha do tipo skunk, somando 21 quilos, e dois tabletes de pasta base de cocaína, de aproximadamente cinco quilos.

Na continuidade das buscas, a equipe policial encontrou no porão os três quelônios. Testemunhas informaram à polícia, que um tripulante, identificado apenas como "Toínho", teria escondido os entorpecentes, mas não estava na embarcação no momento da abordagem

Dois responsáveis pelo barco, identificados apenas como Evandro e Aldo, foram encaminhados a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, para os procedimentos cabíveis.