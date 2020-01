Quatro morrem e armas são apreendidas na invasão Cemitério dos Índios

Também foram apreendidas munições e 36 trouxinhas de drogas. | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro pessoas ainda não identificadas oficialmente, foram mortas na noite de sexta-feira (27), durante ação policial realizada pela Força Tática na invasão Cemitério dos Índios, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.



Segundo informações da polícia, as equipes receberam denúncias anônimas informando a presença de homens armados no local e ao chegarem no ponto indicado houve troca de tiros entre a polícia e criminosos.

Ao longo da ação policial, foram apreendidas 7 armas de fogo, dentre elas um revólver calibre 38 com munição deflagrada e armas importadas. Também foram apreendidas munições e 36 trouxinhas de drogas.

A família de um dos mortos, identificado como Fábio Ramos da Encarnação, de 21 anos, esteve na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) neste sábado (28) e contou que o jovem estava dormindo quando foi surpreendidos pelos policiais.

"Meu filho tinha ido até o local ver um terreno que iriam doar para ele e estava cochilando na rede, sem arma, sem nada. A polícia já chegou atirando sem chance de defesa. Ele nunca teve problemas com a polícia. Quem estava trocando tiros com a polícia era os traficantes da invasão Buritizal", alegou a mãe dele de 53 anos de idade.

Na DEHS, a polícia informou que foram apreendidas armas com os mortos. Eles ainda chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, naquela mesma zona, mas não resistiram aos ferimentos.

Após o confronto, o policial ferido também foi socorrido. Os familiares dos mortos devem realizar a identificação oficial deles no Instituto Médico Legal (IML), neste sábado (28).