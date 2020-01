Adolescente é morto a tiros enquanto aguardava para fazer tatuagem

A dona do salão, uma mulher de 33 anos também foi atingida de raspão nas costas, mas passa bem | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi executado na manhã deste sábado (28), por volta das 11h, com três tiros dentro de um salão na rua Vista Alegre, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus. Os tiros atingiram a face direita, pescoço e o dorso da vítima.



Segundo informações de testemunhas do local, o adolescente estava acompanhado de um amigo e aguardava para fazer uma tatuagem no estúdio que funciona na parte de trás do salão.

As testemunhas relataram, ainda, que apenas cinco minutos após o adolescente chegar ao local, dois homens ainda não identificados, em um carro modelo Palio Fire de cor prata, invadiram o estabelecimento à procura do adolescente e do amigo dele. Foram ouvidos pelo menos dez disparos.

A equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local onde constataram o óbito do adolescente.

Na ação criminosa, o amigo dele que ainda não foi identificado também foi baleado, socorrido e conduzido a uma unidade hospitalar da capital. A dona do salão, uma mulher de 33 anos também foi atingida de raspão nas costas, mas passa bem.

Os peritos do Departamento Técnico-Científica estiveram no local e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo.

