Homem é morto em bar no bairro Tancredo Neves

Manaus - Um homem identificado como Emerson Ramos Prestes, de 25 anos, foi morto a tiros em um bar da Rua Venezuela na tarde deste sábado (28), no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.



De acordo com policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o jovem estava conversando com amigos quando foi surpreendido por homens armados que desceram do carro e efetuaram vários tiros contra a vítima, que morreu no local.

Ainda segundo os policiais, Emerson tinha passagens pela polícia, fator que pode ter relações com a motivação do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento do corpo do rapaz, que segue para os procedimentos de exame necroscópico.