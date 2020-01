Vídeo: Adolescente é baleado em tiroteio no bairro Raiz

o jovem encontra-se em atendimento médico. O quadro dele é desconhecido. | Foto: Divulgação

Manaus - Um adolescente foi alvejado por tiros na tarde deste sábado (28), no beco União, localizado no bairro Raiz, Zona Sul. Segundo testemunhas, o crime pode ter relação com tráfico de drogas na região.

O rapaz, até o momento não teve a identidade revelada, ele foi socorrido por populares e levado até o Hospital 28 de Agosto.

De acordo com informações do posto policial do local, o jovem encontra-se em atendimento médico. O quadro de saúde dele é desconhecido. Um vídeo que circula pelas redes mostra outra versão dos fatos apresentadas pelas testemunhas, nele o jovem é executado a tiros.

Veja o vídeo:

