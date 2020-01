Veja Video: Perseguição acaba com quatro homens detidos

Policiais localizaram os suspeitos fazendo arrastões nas imediações do bairro Fazendinha. | Foto: Divulgação

Manaus - Uma perseguição a um veículo roubado no fim da tarde deste sábado (28), no bairro Fazendinha, Zona Norte, terminou com a prisão de seis suspeitos, entre eles, dois adolescentes.

Policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para uma ocorrência de roubo de um veículo vermelho, de marca e modelo Fiat Uno.

Durante a busca pelo carro, que havia sido roubado no bairro Cidade Nova, também na Zona Norte, os policiais localizaram os suspeitos fazendo arrastões nas imediações do bairro Fazendinha.

Foto: Carol Givone | Foto: Carol Givone

Ao interceptarem os homens no cruzamento das ruas Rouxinol e Marrecas, os PMs além, de recuperarem o veículo roubado, encontraram armas com numerações raspadas e munições.

Todos os suspeitos, incluindo os menores ainda não foram identificados, mas encontram-se disponíveis no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para dar prosseguimento às medidas cabíveis.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução