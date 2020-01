Traficante do CV é morto por membros da FDN no Mauazinho, diz polícia

O homem também já havia sido preso por envolvimento na morte do próprio primo | Foto: Divulgação

Manaus - Clemerson Vinhorte de Souza, conhecido como "Ferreirinha", de 31 anos foi executado a tiros por volta das 16h deste sábado (27), quando jogava uma partida de futebol em um campo, localizado na rua Líbano, antiga Vitória Régia, bairro Mauzinho, Zona Leste de Manaus.



De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o crime, 'Ferreirinha' era conhecido por ser um dos traficantes do bairro e pertencia a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Conforme informações preliminares das investigações, Vinhorte teria sido atacado por membros Família do Norte (FDN), que tetam recuperar o território do tráfico de drogas no Mauazinho.

Não há informações de quantos suspeitos participaram do ataque. E nem a quantidade de tiros que atingiram Clemerson. Ele ainda foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta da 19h.

Ainda conforme a polícia, 'Ferreirinha' tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Braço direito de João Branco

'Ferreirinha' e outros dois comparsas foram presos em outubro de 2013. Ele era apontado como suspeito de mandar matar o próprio primo, por uma dívida de R$ 3 mil, relacionada ao tráfico de drogas.

Ainda segundo a Polícia Civil, na época, Clemerson era considerado braço direito do narcotraficante João Branco, que cresceu e expandiu o tráfico de drogas no Mauazinho.