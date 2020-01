Força Tática da PM detém quatro suspeitos por porte ilegal de armas

Todos os envolvidos foram encaminhados ao 6° DIP param realização dos procedimentos cabíveis. | Foto: Carol Givone

Manaus – Uma apreensão de armas realizada na noite de ontem (28), por policiais militares da força tática no bairro Terra Nova, zona norte de Manaus, resultou na detenção de quatro suspeitos. Os detidos têm idades que variam entre 22 a 24 anos e foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após denúncia via linha direita, sobre um carregamento de armas.

Os militares se deslocaram até a rua 3, para averiguar a denúncia e ao chegar até o local, encontraram um indivíduo em atitude suspeita, em frente à casa denunciada. O homem percebeu a aproximação da viatura policial e tentou fugir, porém foi impedido pela equipe policial.

A equipe de policiais realizou buscas no interior da casa e encontrou: 1 pistola sem marca aparente, cal. .45 (numeração suprimida), 1 pistola Smith Welson, cal. 9mm (numeração suprimida), 1 pistola Taurus, cal. 380 (numeração suprimida), 1 pistola Bereta, cal. 9mm (numeração suprimida), 2 revólveres Taurus, cal.38 (numeração suprimida), 1 revólver Taurus, cal.38 (numeração MA733257), 1 arma de fabricação caseira cal. 28, 6 munições, cal 45, 40 munições, cal.9mm, 20 munições, cal.38, 10 munições, cal. 380; e 1 munição, cal.28.

Os suspeitos da ação estavam dentro de uma casa que foi denunciada à policia. | Foto: Divulgação

O Tenente Jatair foi responsável pela operação e contou detalhes da interceptação aos criminosos. "Recebemos a denúncia anônima de um homem portando arma em frente a uma casa. Ao chegarmos ao local, o indivíduo apresentou nervosismo ao responder as perguntas investigativa. Dessa forma, entramos na residência e durante as buscas, localizamos mais armas e munições, além de deter mais 3 suspeitos. Um cadeirante, a esposa do suspeito e mais um amigo”, concluiu.



Todos os envolvidos foram encaminhados ao 6° DIP param realização dos procedimentos cabíveis.