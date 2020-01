Homem tenta reatar casamento e é atacado a terçadada em Manaus

O caso aconteceu na Zona Norte da capital | Foto: Arquivo pessoal

Manaus - Após tentar reatar o relacionamento com a ex-esposa, um homem de 40 anos foi atacado a terçadadas pelo atual companheiro da mulher. O caso aconteceu por volta das 14h30 deste domingo (29), na avenida Samaúma, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, o homem chegou À residência para conversar com a ex-companheira, mas foi surpreendido pelo atual dela, que estava no local e não gostou da proposta que a vítima estava fazendo à mulher.

O suspeito, que ainda não teve a identidade divulgada, pegou o terçado e desferiu golpes nos braços e rosto da vítima. Após o ataque, o homem fugiu.

A vítima foi socorrida pelos vizinhos e levada em um carro particular para o Hospital e Pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde deve passar por procedimentos cirúrgicos.

Mesmo ferido, o homem relatou que estava separado da mulher há sete meses e continuava pagando as contas de água e luz da residência onde a ex-companheira está morando com o suspeito. Ele contou, ainda, que tinha esperanças de conviver com ela.

A reportagem entrou em contato com a 15ª e 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pelo patrulhamento na área, porém nenhuma das equipes policiais haviam sido acionada para a atender a ocorrência.