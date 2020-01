‘Adilson’ é executado com 25 tiros por grupo rival em Manaus

O corpo de Adilson foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

Manaus – Mais uma execução foi registrada na noite de domingo (18), por volta faz 18h, na capital amazonense. Adilson dos Santos Ferreira, de 20 anos, foi assassinado com aproximadamente 25 tiros. O crime aconteceu na rua Esplendor, no bairro Alvorada 3, Zona Oeste de Manaus.

Conforme testemunhas, os assassinos estavam em um carro, modelo e placa ainda não identificados. No momento da ação, ao avistarem Adilson, cinco assassinos saíram do veículo e efetuaram diversos disparos contra a vítima, em seguida fugiram.

Após ouvirem os disparos e a gritaria, moradores ficaram assustados e correram para ver o que tinha acontecido, e encontraram Adilson caído no chão. Ele foi socorrido e levado ao SPA da Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma equipe da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada e fez buscas pela área, mas, até a manhã desta segunda-feira (30), nenhum dos suspeitos tinha sido preso.

À reportagem, moradores do bairro relataram que Adilson era envolvido com o tráfico de drogas. Eles também falaram sobre a falta de segurança na localidade.

Pichações com a sigla da FDN | Foto: Kennedson Paz

“Ele era conhecido no bairro. A gente viu crescer aqui, mas, infelizmente, pelo que víamos, ele era envolvido com o tráfico. Nosso bairro é muito perigoso, hoje para conseguir manter meu negócio preciso ficar trancada. Diversas vezes já fomos assaltados”, explicou um comerciante, que preferiu não se identificar.

Nas proximidades do local do crime, a reportagem observou várias pichações nos muros com a sigla da facção criminosa Família do Norte “FDN”, que indicam o domínio da organização no local.

Investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também estiveram no local e colheram as primeiras informações. Pelas características e a quantidade de tiros, a execução pode ter sido um acerto de contas relacionada ao tráfico de drogas. O corpo de Adilson foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).