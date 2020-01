Criminosos abordam e executam rival no Novo Aleixo

O corpo foi removido para o IML | Foto: Kennedson Paz

Manaus – Dois criminosos em um Celta, na cor prata, placa não identificada, abordaram e atiraram quatro vezes contra Ozéias Pereira Braga, de 26 anos. A ação ocorreu por volta de 18h de domingo (29), na Ipueiras, bairro Novo Aleixo, situado na Zona Leste de Manaus.

Conforme informações do registro de ocorrências da polícia, no momento da ação, Ozéias estava na rua soltando pipa. Os criminosos chegaram no veículo, e ao identificarem o rapaz, saíram do carro com as armas em punho e efetuaram os disparos. Três atingiram a região do tórax e um a barriga.

Após o fato, os populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conduziu a vítima ainda viva até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste da capital. Entretanto, mesmo após o início do atendimento médico, Ozéias não resistiu aos ferimentos morreu por volta de 19h.

Em consulta ao site Jusbrasil, foi constatado que Ozéias respondia pelo crime de tráfico de drogas. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS.

Devido aos tiros, conforme o Instituto Médico Legal (IML), a vítima teve anemia hemorrágica aguda, choque hipovolêmico e múltiplas lesões viscerais. O corpo foi liberado aos familiares nesta segunda-feira (30).

A reportagem foi até ao local onde aconteceu o crime, mas ninguém preferiu comentar sobre o caso.