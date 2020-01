Peixeiro é baleado no pescoço durante assalto na feira da Betânia

Manaus – Um assalto assustou os trabalhadores da Feira Municipal da Betânia, na Zona Sul de Manaus, no início da tarde desta segunda-feira (30), por volta de 12h30. Durante o crime, um peixeiro de 32 anos, que trabalha no local há mais de 20 anos, foi baleado no pescoço por um dos assaltantes.



Uma das comerciantes da Feira, que preferiu não se identificar, relatou que os trabalhadores se assustaram ao ouvir o disparo de arma de fogo e, ao saírem para verem o que tinha acontecido, se depararam com o peixeiro com a mão sob o pescoço agonizando de dor, além de gritos dos colegas informando se tratar de um assalto.

"Eu ainda consegui ver os criminosos fugindo e o que atirou guardando a arma que ele portava na cintura. A dupla fugiu pela lateral da feira e já tinha um outro homem esperando por eles em uma motocicleta no final da rua", contou a mulher.

Assalto foi na Feira da Betânia, na Zona Sul de Manaus | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo

A irmã do peixeiro, Doracy Garcia, informou que a vítima já estava deixando a feira, na companhia da esposa, quando foi abordada pelos criminosos. Eles disseram para o meu irmão que a ação era "Fita Dada" e pediram para que ele passasse tudo que tinha.

"Durante o crime, os assaltantes pegaram o celular da esposa dele e revistaram o bolso do meu irmão para pegar o dinheiro. Após isso, ele tentou correr e, mesmo a minha cunhada gritando para que ele parasse, ele seguiu e foi quando acabou sendo atingido no pescoço. Logo depois disso, os criminosos fugiram", relatou a irmã da vítima.

Os familiares do peixeiro relataram acreditar que ele já estava sendo monitorado, pois há uma semana atrás foi vítima de outro assalto, quando estava comprando peixes na Feira Municipal da Panair, Zona Sul. Na ação, dois homens, um portando armas brancas e de fogo, subtraíram R$ 600 reais e o celular da vítima.

Local em que o feirante foi baleado após correr atrás dos criminosos | Foto: Suyanne Lima/Em Tempo

Segurança

O presidente da Feira da Betânia, Bertoliano Lima, de 59 anos contou que a segurança do local é mantida pelos próprios comerciantes. "Temos um vigia durante a noite e ao longo do dia é a gente mesmo que se ajuda e se comunica quando visualizamos alguém em atitude suspeita", contou.

Para Bertoliano, mesmo com a presença de viaturas a segurança no local é fraca e é comum o registro de assaltos na feira, principalmente na parte externa. "Precisamos de mais policiamento", pediu.

O peixeiro foi socorrido e encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul. Em seguida, foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O caso será investigado pela Polícia Civil e câmeras de segurança instaladas na feira devem ajudar na investigação do crime.