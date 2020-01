Bebê de dois meses é sequestrado pela amiga da mãe no Japiim

Manaus - Por volta das 7h da manhã desta terça-feira (31), uma mulher, ainda não identificada, sequestrou um bebê de dois meses. O caso aconteceu na esquina entre as ruas 31 de Julho e Afonso Albuquerque, no bairro Japiim, Zona Sul da capital. A sequestradora teria dormido na casa de Cláudia, mãe da criança, na noite de segunda-feira (30) e pela manhã levou a criança embora.

Segundo informações do tio da criança, Paulo Dutra, um cozinheiro de de 61 anos, Cláudia havia conhecido a mulher quando ela estava internada no maternidade Balbina Mestrinho , na Praça 14. "Elas haviam começado uma amizade ali, e em pouco tempo passou a frequentar a casa da Cláudia, mas jamais imaginaríamos que ela faria uma coisa dessas. Não sabemos o porquê disso também", disse.

Dutra ainda ressaltou do cuidado que é necessário ter ao conhecer alguém e permitir que a pessoa tenha acesso a residência.

"Hoje em dia não dá para confiar em ninguém, o mundo é perigoso. Espero que minha sobrinha esteja bem, que apesar da maldade que essa mulher fez a família, ela não faça nada de mal a neném", complementou.

A sequestradora teria dormido na casa da mãe da criança | Foto: Jhonatas Lobato

Genilson Morais, um soldador de 38 anos, é vizinho de Cláudia e avistou a mulher saindo pela manhã com a criança, mas ele pensou que fosse filha dela. "Ela estava do outro lado da rua e me perguntou sobre uma padaria ali próximo, mas eu não conhecia esse estabelecimento que ela pergunto. Acho que ela estava tentando me despistar", contou.

Os policiais civis da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) estão na frente da ocorrência em parceria com os policiais militares da 3 Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Quem souber o paradeiro da bebê pode entrar em contato com a 3 Cicom pelo 98842-1549, ou falar com a mãe da criança pelo 98425-4511.

A matéria acima já foi atualizada e o bebê foi encontrado. Veja o desfecho da história, no link abaixo: