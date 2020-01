Após ser chamado pelo nome, homem morre a tiros no Piorini

Manaus - Um homem identificado como José Antônio Pereira Araújo, de idade não revelada, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (31). O crime aconteceu por volta das 12h30 na avenida Arquiteto José Henrique B. Rodrigues, bairro Piorini, Zona Norte da capital. Um homem, ainda não identificado, chegou em uma moto, chamou a vítima pelo nome e disparou três vezes contra ele.



Segundo informações de uma testemunha, a vítima estava sendo seguido pelo suspeito minutos antes da morte. O homem estava ameaçando José Antonio durante no percurso.

"Eu estava atrás deles e ouvi a discussão dos dois. O homem na moto dizia: Você acha que só porque eu sou velho, não posso matar ninguém?; Com medo eu fiquei no posto de combustíveis, e minutos depois o cara apareceu na moto e matou ele", explicou.

A população acionou os policiais militares da 26 Companhia Interativa Comunitária (Cicom) sobre o homicídio ocorrido no bairro. Ao chegarem no local os oficiais acionaram os polciais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que apurou informações que ajudarão investigar o caso.

Os profissionais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia do crime e depois o corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). O suspeito ainda não foi localizado ou preso.

*Explicou uma testemunha que preferiu anonimato