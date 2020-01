Reunião de traficantes acaba com dois mortos na Zona Leste de Manaus

| Foto: 2°BPCHQ/ROCAM

Manaus - Na noite desta terça-feira (31), a Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo e sete munições em operação no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, após intervenção que terminou com dois traficantes mortos.

De acordo com a PM, o 2º Batalhão de Policiamento de Choque "Rondas Ostensivas Cândido Mariano (ROCAM) foi acionado no início da noite para averiguar uma denúncia de que traficantes armados estavam reunidos na Rua Paraíso, do bairro na Zona Leste.

Ao chegar no local, os policiais encontraram cerca de 15 pessoas e foram recebidos com tiros, que inclusive perfuraram o carro do Batalhão. A PM afirma que revidou e atingiu duas pessoas, que foram encaminhadas ao Hospital João Lúcio, mas não resistiram aos ferimentos.

Na operação, ainda foram apreendidas duas pistolas cal. 380 com suas numerações suprimidas e sete munições intactas. Os armamentos foram apresentados ao 14° Distrito Integrado da Polícia (Dip) e serão encaminhados aos devidos procedimentos legais.