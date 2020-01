Homem é morto na virada do ano e corpo é abandonado no Tancredo Neves

Manaus – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (1º) na esquina da rua Bernardo Cabral com a rua 31 de Maio, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. O homicídio possivelmente ocorreu na virada do ano.

De acordo com o delgado plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Guilherme Antoniazzi, a Policia Civil já deu início às diligências para solucionar o crime.

“Verificamos aqui com a perícia que ele tem lesões na cabeça, provavelmente causadas por uma perna manca, e facadas nas costas, no peito e embaixo do braço – totalizando três perfurações por faca”, disse o delegado.

Segundo informações, o homem morava sozinho em uma kitnet a poucos metros do local do crime. “Vizinhos disseram que ninguém o conhecia muito bem porque ele havia se mudado recentemente”, informou o delegado.

Ainda segundo Antoniazzi, o homem possivelmente era usuário de drogas e provavelmente teria se desentendido com algum colega, o que resultou numa discussão e no homicídio.

Vítima não possuía documentação | Foto: Jakeline Xavier/Em Tempo

Encontrado por volta das 5h da manhã, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, onde passará por exames e aguardará a identificação de familiares.

Com o corpo não havia nenhuma documentação com foto, apenas um cartão cidadão que dá acesso ao transporte público. O item será usado pela polícia para tentar localizar algum familiar da vítima.