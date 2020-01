Homem mata avó e tio a facadas no primeiro dia do ano

Um homem suspeito de matar a avó e um tio a facadas, no primeiro dia de 2020, foi morto após tentar agredir policiais militares em Embu das Artes, na Grande São Paulo.

Conforme a Polícia Militar, o homem foi até a casa de familiares, matou os dois e fugiu em seguida. A polícia foi acionada e fez buscas na área. O suspeito foi localizado em uma rua próxima onde aconteceu os crimes. E em seguida o homem partiu para cima dos policiais com uma faca e foi baleado pelos policiais. Ele morreu no local.

Entenda o caso

Segundo testemunhas, o suspeito estava no litoral paulista com a mulher e o filho para passar a virada do ano. Ele teria matado ambos a facadas no litoral e voltou à Embu das Artes, onde matou a avó e o sobrinho, além de ter esfaqueado uma tia e ia tentar matar a mãe, que usa cadeira de rodas, mas foi localizado antes pelos policiais militares.

As mortes no litoral paulista, no entanto, não foram confirmadas pela assessoria de comunicação da Polícia Militar, que disse apenas que, até o momento, só confirma a morte de dois familiares e a morte do agressor.

O caso deve ser registrado no DP de Embu das Artes para iniciar os trabalhos de investigação do caso. A reportagem não conseguiu contato com a Polícia Civil.