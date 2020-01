'Mano J' é assassinado durante briga no interior do Amazonas

A vítima estava consumindo bebida alcoólica juntamente com a esposa e mais três pessoas, uma delas autor do crime | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem identificado como “Mano J” morreu, na noite de quarta-feira (1º), na comunidade Mutirão do Purupuru, localizada na zona rural do município Careiro (distante 102 quilômetros em linha reta da capital). A vítima foi alvejada por disparos efetuados por um homem identificado como “Ítalo”. O crime aconteceu por volta das 23h.

Segundo o delegado Rudival Magno, titular da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro Castanho, a vítima estaria consumindo bebida alcoólica no local do crime, juntamente com outras quatro pessoas, incluindo o autor do crime.

“Em certo momento, iniciou-se uma briga generalizada, momento em que a companheira de ‘Ítalo’ acabou sendo espancada. Em decorrência das lesões sofridas pela mulher, Ítalo efetuou disparos contra 'Mano J'. Após o delito, o suspeito conseguiu fugir", informou o delegado.

Os moradores que estavam próximos ao local do crime afirmaram que o casal foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados para unidade hospital na capital amazonense. “Mano J” não resistiu aos ferimentos e morreu durante o percurso. A equipe policial da DIP está investigando o crime.