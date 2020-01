12 pessoas são presas e um adolescente é apreendido no Amazonas

Manaus- No interior do Estado, 12 infratores foram presos e um adolescente apreendido pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) entre segunda-feira (30) e quarta-feira (1). Nas ações, também foram apreendidas 84 trouxinhas de drogas, uma arma caseira, sete munições e R$ 812 em espécie.

Em Maués, policiais da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam três homens e apreenderam um adolescente por porte ilegal de arma de fogo. Com os suspeitos foram encontrados um revólver calibre 22 e sete munições intactas.

Também em Maués, em outra ocorrência, um jovem de 18 anos foi preso com 53 trouxinhas de entorpecentes e R$ 508 em espécie.

No município de Rio Preto da Eva, um homem de 25 anos foi preso com 25 trouxinhas de drogas como maconha, oxi e cocaína, além de R$ 100 em espécie. O infrator foi encaminhado à 6ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

No interior, as prisões foram motivadas por crimes como ameaça, roubo, tráfico de drogas, porte de arma, homicídio, entre outros, nos municípios de Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Codajás, Eirunepé, Lábrea, Maués e Rio Preto da Eva.

