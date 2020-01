Homem é solto após estuprar os enteados de 6 e 8 anos em Manaus

Manaus - Um auxiliar de serviços gerais de 31 anos foi indiciado, na noite de quarta-feira (1º), às 22h, após ser denunciado por estuprar duas crianças de seis e oito anos de idade, ambos enteados dele. O suspeito também foi indiciado por agredir a mãe das crianças, uma mulher de 33 anos.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o crime teria acontecido na última segunda-feira (27), na casa onde a família mora no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus, mas as crianças só teriam contado à mãe ontem (1º). Após descobrir o fato, a mulher ainda foi agredida pelo companheiro por volta das 18h.

Os policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e ao se deslocarem até o local prenderam o suspeito.

O homem foi conduzido ao prédio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), no conjunto Morada do Sol, Zona Centro-Sul de Manaus, onde foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável.

Conforme a PC-AM, posteriormente o auxiliar de serviços gerais foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), bairro Parque Dez de Novembro, também na Zona Centro-Sul, onde foi novamente indicado, desta vez por vias de fato combinado com violência doméstica.

A delegada Débora Mafra, titular da DECCM, destacou que uma medida protetiva foi requerida à Justiça em benefício da companheira do suspeito. Após os procedimentos cabíveis, o homem foi liberado para responder os Inquéritos Policiais (IPs), em liberdade.