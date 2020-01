Homem apanha após ser flagrado mantendo relações com cadela em Manaus

Manaus - Lucivaldo Almeida, de 38 anos, quase foi linchado por populares na manhã desta quinta-feira (2), após ter sido flagrado praticando relações sexuais com uma cadela em um sitio na rua Cinco, no conjunto Augusto Montenegro, bairro Lírio do Vale , Zona Oeste de Manaus. Ele foi resgatado pela Polícia Militar (PM), por volta das 9h, com os pés e as mãos amarradas, além de ferimentos pelo corpo.

Conforme o tenente Medeiros, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a viatura estava em patrulhamento quando se deparou com a ocorrência. Para a polícia, o caseiro do sítio, que é pastor de uma igreja, relatou que desde as 3h da manhã ouviu a cadela latir, mas que não foi ver o que estava acontecendo, pois estava sozinho no local e estava tudo escuro.

"Por volta das 6h, o pastor disse que foi abrir a porta para ver o porquê da cadela continuar latindo e então já se deparou com o suspeito em cima do animal. Lucivaldo teria invadido o sítio na madrugada. Imediatamente, os populares também foram até o local e detiveram o suspeito. Ele apanhou bastante e teve um corte na cabeça", contou o tenente Medeiros.

Após ser preso pelos policiais militares, o homem foi conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico. Após ser liberado, Lucivaldo foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.