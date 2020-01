Armado, homem ameaça família de morte e tenta agredir PM em Manaus

O suspeito foi conduzido para Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus – Após ameaçar familiares de morte com uma arma de fogo, um homem identificado como Rodrigo Monteiro de Lima, de 31 anos, foi preso na tarde da última quarta-feira (1º). O suspeito ainda resistiu a abordagem e tentou agredir um policial militar que atendeu a ocorrência. O caso aconteceu na rua Gama e Silva, bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus.

Policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pelos parentes de Rodrigo. Conforme a equipe policial, as pessoas estavam trancadas na residência e sofrendo com as intimidações do suspeito armado.

Com a chegada dos policiais, Rodrigo se alterou e resistiu a abordagem. Ele tentou, ainda, retirar o bastão de um PM para agredi-lo.

Com o objetivo de conter o suspeito, o policial atirou e atingiu a panturrilha esquerda de Rodrigo. O suspeito teve a arma apreendida. Não há informações se o objeto era regularizado.

O suspeito foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, também na zona Leste. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde foi autuado por violência doméstica e resistência mediante violência.